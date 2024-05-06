وجدة .. توقيع اتفاقية مع المرصد الوطني للتنمية البشرية لإنجاز بيانات لعينات من الأسر بجهة الشرق

مقالات ذات صلة
خلاو الطاليان وجاو يخدمو بلادهم ببني مسكين رغم قساوة…
2024-05-06 / 14:17
تدخل محمود لرجال الأمن بمنطقة أنفا لحظة إيقاف جانح…
2024-05-06 / 01:30
نسولو المواطنين.. “شنو رأيك فقرار زيادة 1000 درهم فالأجور?”
2024-05-05 / 22:34
تطوانيون يخرجون للشوارع تنديدا بإستمرار العدوان على غزة
2024-05-05 / 21:08
العودة بقوة لمراطون بوسكورة 15كلم بمشاركة الجميع بعد التوقف…
2024-05-05 / 17:47
أجود انواع “الحولي” ضواحي سطات الخير الموجود والأثمنة لازالت…
2024-05-05 / 17:36
في أجواء ممطرة وحزينة.. مغاربة وأجانب يترحمون على شهداء…
2024-05-05 / 17:06
مراطون بوسكورة بمشاركة نخبة العدائين الوطنين و الدوليين في…
2024-05-05 / 16:54
تطوان : الممثلة المغربية سناء العلوي تتحدث بكل جرأة…
2024-05-05 / 16:16
نسولو المواطنين.. “شنو رأيك فقرار زيادة 1000 درهم فالأجور?”
2024-05-05 / 15:41