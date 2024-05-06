وزير الصحة: “عندنا 6 أطباء فقط متخصصين في التشريح في المغرب”
هبة بريس – الرباط
اعترف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، بوجود خصاص في الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي بالمغرب.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “نعاني نقصا مهولا في أطباء التشريح في المغرب..عندنا فقط 6 أطباء مكونين في الطب الشرعي في المغرب، بالإضافة الى 76 واحد يتوفرون على كفاءة في الطب الشرعي، ولا يقتصر عملهم في فحص الجثة بل يشمل الشواهد الطبية وفحص ضحايا العنف وغيرهم”
وأكد ايت الطالب، على أن المغرب يعاني اشكالية بسبب النقص في التكوين في هذا المجال، مشيرا الى أن وزارته تقوم بإجراءات لتجاوزه لكن المسافة لا تزال طويلة.
5 تعليقات
إوا تهلاو فيهم باش يبقاو فبلادهم وما يضطروش يمشيو عند البراني يتهلا فيهم ويعرف قيمتهم
اختصاص يثير الغثيان و الأجر فيه هزيل جدا ، ولا يستطيع طبيب التشريح فتح عيادة أو تطوير ذاته….
المغرب في خصاص من جميع التخصصات للاسف
الصحة في بلادنا تحتاج الا مجهودات من الوزارة
ومادا بعد الاعترافات ياسيدي الوزير هل من حلول لهدا التخصص ام هناك جمود