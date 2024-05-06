شركة طيران الإمارات تنفتح على الكفاءات المغربية في أضخم حملة توظيف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

باتت عديد الشركات العالمية تعتمد على الكفاءات و الخبرات المغربية المشهود لها دوليا بالمهنية و الكفاءة و التميز من خلال الاستفادة منها في حملات توظيف كبيرة.

و في هذا الصدد، أطلقت شركة طيران الإمارات حملة ضخمة للتوظيف تم تخصيص حيز مهم منها لاستقطاب كفاءات مغربية و خاصة في مجال التكنولوجيا و نظم الإتصال.

و حسب ما أعلنت المجموعة الإماراتية الرائدة في مجال الطيران، فقد تم إطلاق عروض توظيف في مجالات عدة و هي العروض المفتوحة لجميع جنسيات العالم و بالأخص العربية منها و في مقدمتها الكفاءات المغربية.

موازاة مع ذلك، نشرت مواقع توظيف رسمية عديد فرص العمل التي تهم شركة طيران الإمارات، و لا يتعلق الأمر فقط بمضيفات و مضيفي الطيران بل شملت مهندسين و خبراء معلوماتيين و متخصصين في مجال التكنولوجيا و الاتصال و القيادة.

و عرضت الشركة الإماراتية فرص العمل المطلوبة مع الأجور المقترحة، و هي أجور مقبولة و محترمة، مما جعل مواقع التوظيف تغص بالباحثين عن فرصة عمل في الشركة السالفة الذكر.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن أغلب شركات الطيران العربية باتت تختار الكفاءات المغربية و خاصة الذين لهم احتكاك مباشر مع الزبائن نظير ما يتمتعون به من مؤهلات و من أبرزها اتقانهم لعدد من اللغات الأجنبية الحية و كذا تعاملهم المهني و التزامهم و توفرهم على شواهد و تكوينات عليا.