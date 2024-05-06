FILE PHOTO: Bernard Hill, actor of captain Edward Smith in the 1997 Titanic movie, speaks during a news conference in Hong Kong January 12, 2014. Seven-Star Energy Investment Group (SSEG) announced a 1 billion yuan ($165.23 million) project to build a life-sized Titanic replica, complete with a shipwreck simulation, for a theme park in central China by 2016, according to the company's press release. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo

وفاة الممثل البريطاني قبطان سفينة “تايتانيك”

2024-05-06 / 14:03
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هبة بريس – وكالات

توفي الممثل البريطاني برنارد هيل، الذي اشتُهر بدوره قبطان سفينة “تايتانيك” الشهيرة للمخرج جيمس كاميرون.

وأعلنت عائلة الفنان الراحل الخبر الحزين في بيان أمس الأحد، وجاء فيه: “ببالغ الحزن والأسى نعلن أن برنارد هيل، الممثل الشهير المعروف بأدواره في فيلَمي “تيتانيك” و”سيد الخواتم”، توفي في الساعات الأولى من هذا الصباح عن عمر يناهز 79 عاماً”.

وشارك القبطان الشهير في عدد من الأعمال الفنية الناجحة والتي تركت أصداء كبيرة، من بينها بطولة فيلم “Boys from the Blackstuff” عام 1982.

كما شارك في فيلم “تيتانيك” الحائز عدداً من جوائز الأوسكار، ولعب دور قبطان السفينة إدوارد سميث.

2024-05-06 / 14:03
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