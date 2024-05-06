فلاديمير بوتين

بوتين يأمر بالاستعداد لإجراء تدريبات على الأسلحة النووية

2024-05-06 / 13:10
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هبة بريس – وكالات

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن الرئيس فلاديمير بوتين أوعز ببدء الاستعدادات لإجراء تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وقالت االوزارة في بيان: “بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية”، وفقا لموقع سبتونيك.

وأضاف البيان أنه سيتم خلال التمرين “تنفيذ مجموعة من الأنشطة للتدرب على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية”.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن التمرين يهدف إلى “الحفاظ على جاهزية أفراد ومعدات الوحدات المعنية بالاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية، وذلك من أجل الاستجابة وكذلك من أجل ضمان سلامة أراضي الدولة الروسية وسيادتها دون قيد أو شرط ردا على التصريحات الاستفزازية والتهديدات الصادرة عن بعض المسؤولين الغربيين بحق روسيا”.

2024-05-06 / 13:10
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‫2 تعليقات

  1. زيلنسكي رافض مخططات السلام ذلك المعتوه الأحمق الذي قام بسبب تهوره و جهله بتدمير بلاده و تهجير الملايين من ساكنتها ،سوف يقود المنطقة إلىالمجهول

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  2. Il a tout a fait raison, les occidentaux c’est des malades mentaux, c’est eux qui étaient derrière les deux précédentes guerres, c’est les instigateurs, et les vrais responsables, Vous n’avez qu’à retourner à la vraie histoire et surtout le pygmée francais

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