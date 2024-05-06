استقرت في درهم واحد.. أسعار البيض تسجل انخفاضا ملحوظا

هبة بريس – الرباط

سجلت أسعار البيض، خلال الأيام الأخيرة، انخفاضا ملحوظا.

وعرفت أسعار البيض بعدد من الأسواق بمختلف المدن المغربية، تراجعا ملحوظا.

واستقرت أسعار البيض الرومي في معظم الأسواق في درهم واحد، في حين تراوحت أسعار البيض البلدي بين 1.80 سنتيما ودرهمين.

وتزامن تراجع أسعار البيض، مع تراجع أسعار الدجاج، حيث تراوح سعر “الحي” بين 14 درهما و16 درهما، في حين تراوح سعر الدجاج المذبوح بين 25 و 30 درهما.