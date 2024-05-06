This picture taken during the period of December 28 to December 31, 2019 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on January 1, 2020 shows North Korean leader Kim Jong Un attending a session of the 5th Plenary Meeting of the 7th Central Committee of the Workers' Party of Korea in Pyongyang. - In a statement reported by state media on January 1, 2020, North Korean leader Kim Jong Un has declared an end to moratoriums on nuclear and intercontinental ballistic missile tests and threatened a demonstration of a "new strategic weapon" soon. (Photo by STR / KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /

في عيد ميلاد الرئيس.. كوريا الشمالية تطالب مواطنيها بأداء قسم الولاء

2024-05-06 / 11:50
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هبة بريس – وكالات

طلبت كوريا الشمالية من مواطنيها أداء قسم الولاء للزعيم كيم جونج أون، في عيد ميلاده الأربعين، للمرة الأولى منذ توليه للسطلة قبل 13 سنة. وفق وكالة “رويترز”.

وقال معهد أبحاث كوري جنوبي، إن كوريا الشمالية طلبت من مواطنيها أداء قسم الولاء للزعيم كيم جونج أون في عيد ميلاده، وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة في عام 2011 وسط خطوات أخرى تتخذها الدولة لتعزيز قبضته على السلطة.

ونشر معهد تنمية الجنوب والشمال (إس.إيه.إن.دي)، ومقره سول، صورا يوم الجمعة لمراسم أداء القسم، وقال إنه حدث فيما يعتقد يوم عيد ميلاد كيم الأربعين في الثامن من يناير.

ولم يتسن لـ”رويترز” التحقق بشكل مستقل بشأن أداء القسم.

2024-05-06 / 11:50
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تعليق واحد

  1. عيد ميلاد سعيد كل عام وأنت بألف خير، تمنياتي بدوام الصحة والعافية. أمل وحب، دفء وحنين.

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