تركوا ” الطّاليان” واختاروا بني مسكين لتطوير سلالة الصردي” فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

حوالي سبعين كيلومترا عن عاصمة الشاوية، تقع مدينة البروج أو ماتسمى بعاصمة بني مسكين موطن سلالة الصردي، هنا بهذه المنطقة الضاربة جذروها في التاريخ، هنا تتجسد قيم ومبادئ التعلق بأرض الأجداد، هنا المحافظة على الأصالة والمعاصرة والتقاليد العريقة، هنا بهذه المنطقة يوجد أكبر سوق أسبوعي يعد من الأسواق الوطنية التي تستقطب عشاق السيارات والتجهيزات المنزلية و”سلعة برّا كما يقال بلغة العامية”.

فعبر الطريق الجهوية رقم ، يأخذك المسير نحو مدينة البروج، وما أن يُطل زائرها على هضابها وصخورها وما أن يلامس تربتها، حتى يصادفه مطرح النفايات الممتد على طريقها الرئيسية، حيث الأدخنة والروائح الكريهة النثنة، ومخلفات مواد البناء في ضرب صارخ للقوانين المنظمة والمؤطرة للمحافظة على البيئة، مما يتطلب من الجهات الوصية والمعنية بتدبير شؤون المواطنين العمل على ايجاد حلول بديلة تراعي جوانب عدة منها المحافظة على البيئة واحترام تاريخ وزوار المنطقة ممن يجدون أنفسهم أمام مطرح للنفايات بمجرد أن تطأ أقدامهم عاصمة الصردي.

فمع أجواء عيد الأضحى، تتحول منطقة بني مسكين إلى قبلة للباحثين عن الأضاحي بمواصفات الصردي ” الحر” الذي يشرب في سواد ويأكل في سواد ويمشي على سواد، وينظر ويسمع من سواد، حيث تعتبر هذه الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام التي يتقرب بها العبد إلى مولاه من خلال ذبحها من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر آيام التشريق.

كاميرا “هبة بريس” زارت المنطقة، وقامت بجولة بجماعة مسكورة دائرة البروج، حيث حطت الرحال بالعديد من الضيعات الفلاحية هناك لتقريب الصورة أكثر عن واقع الأضاحي في زمن العيد….رحلة شاقة عبر مسالك طرقية وعرة مهترئة، إلا أن ساكنة المنطقة ظلت ومنذ عقود من الزمن متشبثة بأرضها وأرض أجدادها، مُعظم من المهاجرين المغاربة بالديار الأوروبية، إلا أن قاسمهم المشترك هو التنافس حول تنمية منطقتهم ودواويرهم بكل ما أوتوا من قوة، ينفقون الغالي والنفيس… يشيدون المنازل الفخمة ويحفرون الآبار يربطوها بعمليات السقي المقننة، يتفننون في اقتناء أجود رؤوس الأغنام من سلالة الصردي..

يعملون ليل نهار جاهدين لتطوير نشاطهم الفلاحي صامدين مستمرين رغم الاكراهات اليومية والمشاكل القائمة المرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية مع غلاء الأسعار والأعلاف ووسائل النقل.

قطعنا الكيلومترات وسط طريق وعرة خالية مليئة بالأحجار والصخور، وعلامات الجفاف وضعف المحاصيل الزراعية تطبع الواقع هناك، وبعد رحلة شاقة، استوقفنا المسير عند باب إحدى الضيعات الفلاحية تحمل يافظة كُتب عليها ” ضيعة ابن الرضى”….استقبلنا شاب بشوش تعلو محياه ابتسامة عريضة و”عبرة مرحبا” لم تفارق لسانه وشفتيه، هو “يحيى بن الرضى” المهاجر السابق بالديار الأوروبية، الأمين الوحيد على ممتلكات والده والساهر على تدبير شؤون العائلة..

من خلال حجم المشاريع القائمة، يظهر جليا أن هناك مجهودات كبيرة بذلت ولازالت تبذل، ومع أموال كثيرة صُرفت ولازالت تصرف لتنمية المنطقة والمساهمة في الحد من الهجرة القروية من خلال توفير فرص شغل للأيادي العاملة هناك من الفلاحين والمواطنين البسطاء.

جولة قصيرة بحظائر الأنعام، دعانا ” ابن الرضى يحيى”، لجلسة شاي بالنعناع البروجي صاحب ” الرزّة البيضاء”، مع أطباق العسل المُصفى والزبدة البلدية والخبز الساخن بالخميرة البلدية وصحون الفواكه الجافة، جلسة ممتعة تقاسمنا فيها أطراف الحديث بحضور أب الأسرة وعمود خيمتها ” با الحاج أطال الله في عمره.

” الكسّاب مسكين.. راه محَّن بزاف، راه كيْعاني راه كيْقاوم، باش يحافظ على هذه السلالة”، هكذا بدأ يحيى حديثه شأنه شأن ابن عمه عبد الحق بن الرضى المهاجر السابق بالديار الأوروبية كذلك، الذي بدوره لم يخف فرحته وكرم ضيافته وهو يستقبل طاقم هبة بريس.

” حْنا خلينا الطاليان” وجِينا لبلاد نستثمر في أرض الأجداد…سنبقى صامدين مقاومين مستمرين في العمل” هكذا قال عبد الحق، وهكذا عبّرعنها من خلال كتابات حائطية ملأت أرجاء ضيعته الفلاحية…مشيرا أن أسعار الأعلاف وتكاليف الانتاج أربكت حساباتهم وأثرت بشكل سلبي على وضعياتهم الاقتصادية، لكن تعلقهم بسلالة الصردي والعمل على تطويرها وتحسينها، هي دوافع جعلتهم مرتبطين بأرضهم.

” خاص الدولة تزيد تدعم الفلاح والكساب مزيان…نعم هناك دعم، لكن راه ناقص…خاصهم يدعمومنا في الكازوال والأعلاف المركبة والتبن والشمندر..راه كين دعم ديال الشعير، لكن كيبقى ناقص..”.

غيّرنا الوجهة عند دوار أهل الشعبة بجماعة امسكورة، نزلنا ضيوفا عن ” ناجح المصطفى”، المهاجر بالديار الأوروبية والمرتبط ارتباطا أصيلا بأرض أجداده…

” راه فِينا ما نستثمروا في مشاريع أخرى بالمدن…لكن حُبْنا وتعلُقْنا بأرضنا خلاَّنا نجِيو من أوروبا ونساهمو في التنمية الاقتصادية ديال بلادنا، رغم الظروف الاقتصادية، رغم المصاريف الباهضة، لكن حُبنا لسلالة الصردي خلانا ننفق الغالي والنفيس للمحافظة على هذا الموروث”…

هكذا قال المصطفى الناجح وهو يدير ضيعته رفقة ابنه، وكلهما إصرار على انجاح مشروعهما الفلاحي، وهما يناشدان الجهات المعنية الرفع من قيمة الدعم وتنويعه…

” الثمن هذا العام راه طالع شويا مقارنة مع العام الماضي، وهو شيء طبيعي، لأن كلشي تزاد، من الأعلاف حتى المازوط وزيد وزيد….راه الفلاح باش ماباع مارابح والو، راحنا كنبدلو مجهودات كبيرة باش نحافظو على هذه السلالة، عندنا زبناء كنحبوهم وكيجيو عدنا من كل مدينة…”.

غادرنا المكان، وعُدنا أدراجنا صوب مدينة سطات، وودعنا كرم وضيافة هؤلاء الشرفاء من ساكنة بني مسكين ” الأبطال” المتعلقين بأرضهم وأرض أجدادهم، وحملنا معنا همومهم ومشاكلهم ومطالبهم، نتمنى من الجهات المعنية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا التفاعل معها والاستجابة لها.

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