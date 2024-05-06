خط جوي جديد يربط “غران كاناريا” بورزازات و طنجة خلال موسم الصيف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب الانفتاح على عدد من الوجهات لاستقطاب سياحها و ذلك ضمن استراتيجية المملكة لسنة 2030 لجلب أكبر عدد من السياح.

و في هذا الصدد، ستطلق شركة “بينتر كانارياس” للطيران بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، ابتداءا من شهر يوليوز القادم، خطا جويا جديدا يربط غران كاناريا بورزازات خلال موسم الصيف 2024.

وأبرز المكتب الوطني المغربي للسياحة في بلاغ أنه “بعدما تمت في السابق برمجة مدينتي الصويرة وطنجة، جاء الدور اليوم على ورزازات لربطها بالأرخبيل لتتاح بذلك فرص جديدة للوجهة الجنوبية ونواحيها الزاخرة بالعديد من العجائب الطبيعية، والمعمارية والثقافية، فابتداءا من شهر يوليوز القادم، سيتم ربط مطار ورزازات بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع بلاس بالماس كل يوم سبت”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الخط الجوي يعد ثمرة عمل مشترك ما بين شركة بينتر كانارياس والمكتب الوطني المغربي للسياحة اللذان يواصلان معا تطوير مسارات جوية أخرى تربط جزر الكناري بمختلف جهات المملكة المغربية.

وموازاة مع هذا الحدث، من المرتقب تنظيم حملة تواصلية وترويجية مشتركة لمواكبة إطلاق هذا المسار الجوي الجديد قصد تحفيز السياح من جزر الكناري على السفر لاكتشاف المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها الجهة والاستمتاع بتجربة سفر منقطعة النظير.

من جانب آخر، سيتم تعزيز وجهة عاصمة البوغاز، طنجة، بإغناء برنامجها ابتداء من شهر يوليوز بإدراج شركة بينتر لرحلة إضافية لتتحول إلى رحلتين في الأسبوع، وذلك يومي الأربعاء والسبت، ومن المنتظر أن تمكن هذه الرحلة الإضافية من خلق فرص جديدة للسفر والاستراحة قصيرة المدى.