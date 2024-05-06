اختارت له اسم “عثمان”.. الفنانة مريم باكوش ترزق بمولودها الأول

2024-05-06 / 10:37
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هبة بريس – فن

أعلنت الفنانة المغربية، مريم باكوش، انجابها لمولودها الاول، الذي اختارت له اسم “عثمان”.

ونشرت مريم باكوش، عبر حسابها بموقع “انستغرام” صورا توثق لفترة حملها وولادتها.

وعلقت باكوش على الصور بالقول: “الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. ربي عنده كل خير، كانت فترة الحمل صعبة ولكنها أجمل فترة عشتها في حياتي. مرحبًا بك يا عثمان في هذا العالم، وأسأل الله أن يحفظك من كل شر، وأن يجعلني وأبوك نموذجا جيدا لك، وأن يحميك بحمايته القوية من كل مكروه. نحن نتطلع إلى رؤيتك تنمو بصحة وسلام، ونرجو من الله أن يرزق كل من يتوق إلى الذرية الصالحة”.

2024-05-06 / 10:37
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‫7 تعليقات

  3. على سلامتها نتمنى لها الصحة هي وإبنها عثمان اطال الله في عمره وجعله لها ذرية صالحة.

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  4. تعجبني هذه الفنانة كثيراً لها بصمة واضحة في فنها على مستوى الدول العربية ألف مبروك لها .

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