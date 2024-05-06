البيضاء.. لصان يعتديان على “فقيه” بالشارع العام

هبة بريس – البيضاء

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لتعرض مواطن للسرقة والتعنيف من طرف لصين.

ووثق الفيديو المذكور، اقدام لصين على اعتراض سبيل فقيه كان رفقة طفله، بمنطقة عين الشق، لسرقته.

وحسب الفيديو، فقد تعمد اللصين تعنيف الفقيه وسلبه ما بحوزته وسط الشارع العام وفي وضح النهار، وأمام أعين ابنه.

وتسبب الفيديو المذكور، في حالة من الاستياء والسخط لدى النشطاء، الذين طالبوا بالكشف عن هوية اللصين واعتقالهما، مع تشديد العقوبات في حق مرتكبي هذه الجرائم .