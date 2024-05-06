البيضاء.. لصان يعتديان على “فقيه” بالشارع العام
هبة بريس – البيضاء
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لتعرض مواطن للسرقة والتعنيف من طرف لصين.
ووثق الفيديو المذكور، اقدام لصين على اعتراض سبيل فقيه كان رفقة طفله، بمنطقة عين الشق، لسرقته.
وحسب الفيديو، فقد تعمد اللصين تعنيف الفقيه وسلبه ما بحوزته وسط الشارع العام وفي وضح النهار، وأمام أعين ابنه.
وتسبب الفيديو المذكور، في حالة من الاستياء والسخط لدى النشطاء، الذين طالبوا بالكشف عن هوية اللصين واعتقالهما، مع تشديد العقوبات في حق مرتكبي هذه الجرائم .
5 تعليقات
لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم أصبحنا نعيش في غابة تملؤها الوحوش اللهم نجينا منهم.
مثل هؤلاء الأشخاص اللصوص يجب على القضاء ان لآ يتعاطف معهم والتشديد اقصى عقوبة السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة.
لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بالمؤبد بدون رحمة ولا شفقة لانهم لم يرحموا المواطنين في الشوارع حسبنا الله ونعم الوكيل في من سولت لهم أنفسهم بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق المواطنين.
هذه الظاهرة تشهدها جميع المدن المغربية وخاصة المدن الكبرى ولكن للأسف الشديد قلة الأمن وكذا الكاميرات المرتقبة في الشارع العام ؛ يجب على السيد الحموشي ان يكثر من الأمن في كل مكان.
يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق السلطة القضائية أن تجري البحث للقبض على رئيس العصابة اللصوص من أجل تنظيف البلاد منهم.