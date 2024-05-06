تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية محور أعمال الشباب ندوة علمية بإيطاليا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

شكلت رهانات تعليم اللغة العربية والشباب لأبناء المغاربة المقيمين بإيطاليا محور لقاء نظمته الكونفدرالية الإسلامية بشراكة مع الرابطة الثقافية الإسلامية الإيطالية رو في ميلانُـو شمال البلاد حول موضوع “واقع وآفاق اللغة العربية بإيطاليا”.

ويهدف هذا اللقاء ، إلى تسليط الضوء على أهمية الشباب و تدريس اللغة العربية باعتبارها أداة تسمح للأطفال المنتمين للجيل الثاني من المهاجرين المغاربة إلى الحفاظ على روابطهم مع بلدهم الأصلي وصيانة هويتهم الثقافية.

وأوضح المنظمون في تصريح حصري لهبة بريس أن هذا اللقاء الذي شارك فيه باحثون وفاعلون من المجتمع المدني، ومسؤولون محليون وأساتذة سمح بإبراز عدة قضايا من بينها تنوع مناهج التتبع في مجال تدريس اللغة العربية، وهو التتبع الذي غالبا ما يسند للمنظمات غير الحكومية أو المؤسسات الدينية مثل المساجد ومعاهد الثقافة الإسلامية.

وأضاف المتحدثون،أن الجمعيات ومراكز تعليم اللغة العربية التي تشكل عاملا أساسيا في الحفاظ على الهوية الثقافية للمغاربة المقيمين بالخارج، وفي صيانة دينهم وتشبثهم ببلدهم الأم.

و أن قضية تعليم اللغة العربية تحتاج إلى “دراسة علمية أكاديمية” وتضافر جهود كافة الفاعلين المعنيين من أجل إيجاد الحلول الملائمة.

واعتبرو أن مستقبل تعليم اللغة العربية بإيطاليا يمر عبر إدخالها في المقررات الدراسية للمدرسة العمومية كلغة أجنبية.

من جهته، تحدث صالح وهبي نائب رئيس الرابطة الثقافية الإسلامية الإيطالية رو، عن تجربته في هذا المجال، مؤكدا ضرورة بذل الجهود خاصة من أجل النهوض بوضعية المدرسين بالخارج.

وأبرز وهبي الجهود التي تبذلها الجمعيات في مجال تعليم اللغة العربية، مشيرا إلى الصعوبات التي تعترض عمل هذه الجمعيات ومن بينها المدة الزمنية القصيرة جدا المخصصة للدروس، وغياب البرامج البيداغوجية الموحدة، والنقص الحاصل في عدد قاعات الدرس في أغلب المساجد.

وأضاف أن قلة الكفاءات التي تلقت تكوينا في تعليم اللغة العربية، وغياب استراتيجية دقيقة، وتعدد المتدخلين كلها عوامل تقف حجر عثرة أمام كل المبادرات الرامية إلى النهوض بتعليم اللغة العربية في بلدان المهجر، داعيا إلى تقنين هذا المجال عبر وضع حد “للفوضى والارتجال”.

من جانبهم، أجمع المتدخلون على أن تدريس اللغة العربية في إيطاليا تكون وراءه أسباب متعددة تختلف باختلاف المستوى الثقافي للآباء، مشيرين إلى أن بناء الشخصية المسلمة وتقوية الارتباط بالوطن وحماية الهوية وتحصينها في مجتمع متعدد، تبقى على رأس هذه الأسباب.

وبعدما أبرزوا الدور الذي قامت به المساجد في تعليم اللغة العربية في بلاد المهجر، أثار المتدخلون مجموعة من المشاكل التي تعرفها بعض المؤسسات التي تشرف على تلقين اللغة العربية في إيطاليا، حيث أن جزءا منها يبحث عن الربح ويفتقد إلى الوسائل البشرية والبيداغوجية الضرورية.

وشارك في هذا اللقاء إضافة إلى رئيس الكونفدرالية المنظمة، مصطفى حجراوي ، ممثلين المراكز الإسلامية بإيطاليا، إلى جانب أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني المغربي،وشددوا على ضرورة النهوض بمستوى المدرس، الذي يبقى العنصر المحوري في هذه المنظومة، من خلال تعزيز إمكاناته البيداغوجية واعتماده لمناهج تتلاءم والسياق الثقافي المتنوع الذي يعيش فيه أبناء الجالية.

وكان رئيس الكونفدرالية الإسلامية بإيطاليا مصطفى حجراوي قد أكد في بداية هذا اللقاء على المكانة التي تحظى بها اللغة العربية بين لغات العالم ودورها في حماية هوية الأمة وتحصينها من الانصهار في حضارات أخرى.

وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه اللغة العربية في الوقت الراهن يتمثل في العولمة “التي تعني سيطرة اللغة القوية على باقي اللغات في مختلف المجالات”، مشددا على دور التعليم في الوقت الراهن للنهوض باللغة العربية، وخاصة في إيطاليا.

وتوزعت أشغال هذا اليوم الدراسي على جلستين يناقش خلالهما المشاركون محورين أساسيين هما ” واقع تدريس اللغة العربية في إيطاليا: توصيف وتشخيص الشباب ” وآفاق تدريس اللغة العربية في إيطاليا ”.

وتحرص الكونفدرالية الإسلامية بإيطاليا من وراء تنظيم هذا اللقاء على الوقوف عند أهم المنجزات التي حققها مدرسو اللغة العربية وكذا تأثير المدرسة العربية على نفسية الشباب المسلم في السياق الإيطالي