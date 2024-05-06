الفنان محمد عبده يكشف عن إصابته بالسرطان

كشف الفنان السعودي محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان، خلال محادثة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، قبل يوم من وفاة الأخير.

وأوضح عبده خلال تسجيل صوتي تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، أنه مصاب بسرطان البروستاتا، وقال: “كان عندي كانسر (سرطان) في البروستاتا، وبأخذ إبرة (حقنة) كل 3 أشهر، وبعد يومين بتاريخ (السابع من أبريل) تنتهي الثلاثة أشهر، وأبدأ في الكورس الثاني”.

وأضاف عبده المعروف بلقب “فنان العرب”، أن “الفحوصات المبدئية طيبة، وإنزيم الكانسر (السرطان) ينخفض، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف بكثير من العمليات الأخرى، وهذا عارض نصبر عليه، ودعاؤكم من عوامل الشفاء”.