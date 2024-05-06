بتعليمات من الكابرانات.. عصابة قطاع الطرق تهاجم الإمارات

هبة بريس – الرباط

نظم عدد من عصابة المرتزقة وقطاع الطرق بزعامة بن بطوش، يوم أمس الأحد، تجمعا بمنطقة تندوف، خصص لمهاجمة وتوجيه اتهامات لدولة الإمارات.

بن بطوش، وبتعليمات من شنقريحة وتبون، لم يتردد في الهجوم على دولة الامارات العربية، بسبب دعمها لمغربية الصحراء.

بن بطوش، جمع حولهم عددا من المرتزقة، وأخذ يعيد الاسطوانة التي لقنها له الكابرانات والمتعلقة بالأطروحة الانفصالية “دون زيادة أو نقصان”.

وأمر بن بطوش، دولة الإمارات العربية، بإعادة النظر في موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتراجع في دعمها لسيادة المملكة غلى أراضيها الكاملة، ناسيا أو متناسيا أن هذه الدولة تعد من أكبر وأقدم الدول الداعمة للقضية الوطنية والاولى للمملكة.

هذا ويشار الى أن دولة الكابرانات، لا تتردد في اتهام دولة الامارات بالتحالف مع المغرب ضدها، في عدد من القضايا، ومن بينها قضية الصحراء المغربية.