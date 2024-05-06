طقس الإثنين.. أجواء حارة لعموم مناطق المملكة

2024-05-06 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا داخل الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، ومحليا بالسهول الداخلية الوسطى.

ويرتقب أن تبقى الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بشمال ووسط البلاد، وكذا بمرتفعات الأطلس والمناطق الشرقية، فضلا عن نزول أمطار خفيفة خلال الصباح بالسهول الشمالية.

ومن المتوقع أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة بعض الشيء، ومصحوبة بكتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى.

كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من الأقاليم الجنوبية، والسهول الوسطى، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، و15 و21 درجة بكل من الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي، والشياظمة، ومنطقة سوس، وما بين 10 و15 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع بالجنوب والجنوب الشرقي، بينما ستشهد بعض الانخفاض الطفيف بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والجنوب، وقليل الهيجان بالبوغاز وشمال الدار البيضاء.

2024-05-06 / 09:08
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‫4 تعليقات

  2. الماء نعمة يجب الحفاظ عليه كما قال تعالى في كتابه الكريم ( وجعلنا من الماء كل شيء حي).

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  3. عندما ترتفع درجة الحرارة يكثر فيها الحشرات المضرة والثعابين وخاصة في القرى لهذا يجب الحيطة والحذر.

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  4. يجب إعطاء الماء بكثرة عند الرضع والأطفال الصغار حتى لا يسبب لهم جفاف الجسم الذي يؤدي إلى مرض يصيب الكلي.

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