منتخب المغرب يحتل الرتبة الثانية في بطولة أفريقيا للجمباز

هبة بريس ـ رياضة

احتل المنتخب المغربي في فئة الذكور كبار المرتبة الثانية في ترتيب الفرق والرتبة الثالثة في فئة السيدات فردي خلال اليوم الثاني من منافسات البطولة الإفريقية للجمباز الفني في دورتها ال18 التي أجريت بالقاعة المغطاة المحاميد بمراكش.

وأبانت العناصر الوطنية عن مستوى جيد في الحركات الفنية لهذه اللعبة، حيث احتلوا أيضا الرتبة الثالثة على مستوى الفرق في فئة الشابات، والرتبة الثالثة في ترتيب الفرق كبيرات، على الرغم من المنافسة القوية لعناصر المنتخب المصري التي سيطرت على منافسات اليوم الثاني من البطولة.

وانتزع المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024 في فئة الذكور عن طريق البطل عمر العربي، إلى جانب مواطنته جنا هاني صاحبة 19 عاما التي تمكنت أول أمس الجمعة من حجز بطاقة المرور للأولمبياد على مستوى السيدات.

وتعد البطولة الإفريقية للجمباز الفني في دورتها ال18 آخر محطة إفريقية لأبطال رياضة الجمباز المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس خلال الصيف المقبل، والمخصصة لتأهل بطلين واحد على مستوى الذكور، وواحدة في فئة الإناث.