مقالات ذات صلة
تدخل محمود لرجال الأمن بمنطقة أنفا لحظة إيقاف جانح…
2024-05-06 / 01:30
تطوانيون يخرجون للشوارع تنديدا بإستمرار العدوان على غزة
2024-05-05 / 21:08
العودة بقوة لمراطون بوسكورة 15كلم بمشاركة الجميع بعد التوقف…
2024-05-05 / 17:47
أجود انواع “الحولي” ضواحي سطات الخير الموجود والأثمنة لازالت…
2024-05-05 / 17:36
في أجواء ممطرة وحزينة.. مغاربة وأجانب يترحمون على شهداء…
2024-05-05 / 17:06
مراطون بوسكورة بمشاركة نخبة العدائين الوطنين و الدوليين في…
2024-05-05 / 16:54
تطوان : الممثلة المغربية سناء العلوي تتحدث بكل جرأة…
2024-05-05 / 16:16
نسولو المواطنين.. “شنو رأيك فقرار زيادة 1000 درهم فالأجور?”
2024-05-05 / 15:41
التمار وعشقها للسفر من الديار الهولندية
2024-05-05 / 15:25
الفنانة حليمة البحراوي تفتح قلبها لهبة بريس وتتحدث عن…
2024-05-05 / 12:12
تعليق واحد
واش حتى القيمين الدينيين تشملهم الزيادة فى منحتهم الهزيلة والادنى فى كل الوضائف لااحد يهتم بهم ولااحد يدافع عن حقوقهم المهضومة ول 400 درهم او1000درهم للخطباء ماذا يعني ذلك انها مهزلة بكل المقاييس