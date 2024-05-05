بعد إعفاء المغاربة من تأشيرة أذربيجان.. هل تصبح وجهة سياحية المغاربة عوض تركيا؟

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وقع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج و نظيرة الاذربيجاني جيهون بيرموف اتفاقية لإعفاء مواطني كلا البلدين الحاملين لجوازات سفر عادية من التأشيرة.

هاته الاتفاقية ستسمح للسوق السياحية المغربية باستقطاب عدد إضافي من الزوار الأجانب و ذلك ضمن خطة المملكة لجعل البلاد واجهة سياحية عالمية قبيل المونديال سنة 2030.

موازاة مع ذلك، سيسمح الإعفاء من التأشيرة لكل المغاربة الحاملين لجوازات سفر عادية من دخول أذربيجان دون الحاجة لتأشيرة كما كان معمولا به في السابق، و هو ما قد يدفع الآلاف من المغاربة عشاق السفر لزيارة هذا البلد المحاذي لتركيا.

و كما هو معلوم، فتركيا هي الوجهة الأولى حاليا للمغاربة الذين يرغبون في السفر دون تأشيرات، كما أن توفر عدد من شركات النقل الجوي بين البلدين ساهمت في تنقل عدد كبير من المغاربة لتركيا، غير أن الإعفاء من تأشيرة أذربيجان قد يغير وجهة بعضهم للدولة التي بدأت أيضا تراهم على السياحة نظير ما تتوفر عليه من مقومات و كذا في ظل تقارب أسعار الطيران و الفنادق مع تركيا.