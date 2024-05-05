المغرب يحصد ثقة صندوق النقد الدولي و يتحصل على تمويل يفوق المليار دولار

هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصل المغرب تعزيز مكانته لدى المؤسسات الدولية و توطيد علاقاته مع كبريات الجهات المانحة من خلال الثقة المتبادلة التي رسختها المملكة مع شركائها الدوليين.

و في هذا الصدد، قرر صندوق النقد الدولي منح قرض ضخم للمغرب بقيمة تتجاوز المليار دولار و بالضبط 1,3 مليار دولار، و ذلك ضمن برنامج تسهيل الصلابة و الاستدامة الذي تم التوافق بشأنه سلفا.

و كان مسؤولو الصندوق الدولي للنقد قد عبروا عن اعتزازهم و ثقتهم بالمغرب الذي عبر عن التزامه بتدابير عدة تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، سواء تعلق الأمر بتشجيع الطاقات المتجددة أو مواجهة ندرة المياه.