روسيا ترفض مقترح جنوب أفريقيا بإدراج قضية الصحراء المغربية في اجتماع ل”البريكس”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تعيش الجزائر و حليفتها جنوب أفريقيا أسوء أيامهما ديبلوماسيا بسبب الضربات المتتالية و خيبات الأمل المسترسلة و الصفعات المتواصلة التي تتلقاها من داعمي الوحدة الترابية و المدافعين عن مغربية الصحراء.
و في هذا الصدد، رفضت روسيا إدراج نقطة تتعلق بالصحراء المغربية ضمن أجندة اجتماع لمنظمة البريكس، و هي النقطة التي حاولت جنوب أفريقيا يائسة فرضها على الاجتماع المقبل قبل أن تتصدى لها روسيا بالحزم المطلوب و ترفض التدخل في شؤون و وحدة دول أخرى.
و بخصوص القرار الروسي الذي قزم جنوب إفريقيا و حليفتها الجزائر اللتان تدافعان عن عصابة و ميليشيات البوليساريو الإرهابية، فالعلاقات القوية و الاستراتيجية التي باتت تجمع موسكو و الرباط تجسدت في هذا القرار الذي ينم عن احترام كبير و متبادل بين قادة البلدين.
2 تعليقات
على المغرب ان يسارع الى تقديم طلب الانظمام الى البريكس والتنافس على العضوية مع طلب الجزائر لوضع حد لاعداء المغرب
روسيا لم تقبل ادخال موضوع الصحراء المغربية لانها ستكون امام تناقض حيث قضمت اراضي من جوريجيا و استرجعت جزيرة القرم بالقوة كما انها تحتل مناطق شاسعة من اكرانيا ..