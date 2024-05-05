ابتدائية انزكان تدين شخصين بالحبس النافذ بتهمة ” القنص العشوائي “

قضت ابتدائية انزكان ، مؤخرا، في حق شخصين كانا يتابعان بتهمة ” القنص العشوائي ” بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

وكانت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بلفاع بسرية اشتوكة أيت باها ،قد تمكنت من توقيف شخصين يمارسان “ القنص العشوائي ” بمنطقة أيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها.

وكان تنسيقا بين حراس الغابة وعناصر الدرك الملكي مكن من توقيف شخصين في حالة تلبس بممارسة القنص العشوائي ليلا بجبال ايت ميلك، وذلك إثر كمين نصب لهم بعد توفر بمعلومات تفيد بسماع ذوي الرصاص بالمنطقة، وبعد الانتقال إلى المكان تم ضبط الموقوفين وبحوزتهما غزالتين.