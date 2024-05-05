لشكر: “النظام الجزائري يضيع في قضية خاسرة و العالم كله يشهد بمغربية الصحراء”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي بأن الجزائر تضيع المثير من الوقت و الجهد و المال في قضية خاسرة، حيث أن العالم كله يشهد بمغربية الصحراء.

لشكر و في مداخلة له في مؤتمر إقليمي لحزبه، صرح بأن النظام الجزائري يضيع في قضية خاسرة ، و أن الجزائر تخلط الرياضة بالسياسة و تقحم نفسها في مشاكل و مطبات هي و شعبها في غنى عنها.

كما عرج لشكر على تصريحات عبد المجيد تبون، الذي يسيره عسكر الجزائر، و هي التصريحات التي أظهرت بلا ما يدع مجالا للشك أن أقدار الجزائريين أن يترأسهم مراهق في جسد عجوز، تفتقت عبقريته “الحجرية” فتحول من رئيس يفترض فيه أن يكون نموذجا لشعبه إلى شخص “شاد الحجر” في يده ينتظر تعنيف من يخالفه توجهاته.