الإفصاح عن نتائج قرعة أمريكا يغضب الآلاف من المغاربة و يفرح آخرين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن نتائج قرعة الهجرة إلى أمريكا و التي تقدم لها الملايين من الأشخاص عبر العالم و من ضمنهم عدد كبير من المغاربة الذين توفرت فيهم الشروط المطلوبة.
و غصت مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من التدوينات التي أعلن من خلالها أصحابها عن الجواب الذين تلقونه من الموقع الخاص بالإعلان عن نتائج قرعة “الغرين كارد”.
و تبيانت التعليقات و التدوينات بين غاضبين بسبب رفض ملفاتهم و بين فرحين بقبولهم للحصول على البطاقة الخضراء التي تخولهم الهجرة لبلاد العام سام.
و كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قبلت حوالي 4400 ملف من المغرب السنة الماضية، في انتظار الإعلان الرسمي عن عدد المقبولين في قرعة هذا العام.
5 تعليقات
الزهر والو والله القسم. انا أكثر من 9 ديال المرات والله منجحت..
قرعة أمريكا تغضب الملايين من المغاربة..
حظ اوفر لجميع المترشحين ..
نسأل الله تعالى النجاح لجميع المترشحين الذين لم يساعدهم الحظ هذه المرة..
هجرة خارج المغرب اصبحت ضرورية عند جل مغاربة وهدا يعكس عن غياب عيش كريم ومتطلبات حياة.