الإفصاح عن نتائج قرعة أمريكا يغضب الآلاف من المغاربة و يفرح آخرين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن نتائج قرعة الهجرة إلى أمريكا و التي تقدم لها الملايين من الأشخاص عبر العالم و من ضمنهم عدد كبير من المغاربة الذين توفرت فيهم الشروط المطلوبة.

و غصت مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من التدوينات التي أعلن من خلالها أصحابها عن الجواب الذين تلقونه من الموقع الخاص بالإعلان عن نتائج قرعة “الغرين كارد”.

و تبيانت التعليقات و التدوينات بين غاضبين بسبب رفض ملفاتهم و بين فرحين بقبولهم للحصول على البطاقة الخضراء التي تخولهم الهجرة لبلاد العام سام.

و كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قبلت حوالي 4400 ملف من المغرب السنة الماضية، في انتظار الإعلان الرسمي عن عدد المقبولين في قرعة هذا العام.