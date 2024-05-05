برلمان إسرائيل يسن قانونا يسمح بإغلاق القنوات الأجنبية “المتحيزة”

2024-05-05 / 18:36
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هبة بريس ـ وكالات

قرر برلمان إسرائيل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالإغلاق المؤقت لكل القنوات الأجنبية التي تعتبرها سلطات البلاد “متحيزة” في تغطياتها الميدانية للحرب الدائرة حاليا.

و في هذا الصدد، وافق أعضاء الكينيست الإسرائيلي على قانون يجيز للسلطات بإغلاق أي قناة أجنبية لا تحترم المهنية في تغطيتها للحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

و مباشرة بعد ذلك، كتب نتانياهو في منشور عبر منصة “إكس”: “قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل”.

2024-05-05 / 18:36
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