برلمان إسرائيل يسن قانونا يسمح بإغلاق القنوات الأجنبية “المتحيزة”

هبة بريس ـ وكالات

قرر برلمان إسرائيل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالإغلاق المؤقت لكل القنوات الأجنبية التي تعتبرها سلطات البلاد “متحيزة” في تغطياتها الميدانية للحرب الدائرة حاليا.

و في هذا الصدد، وافق أعضاء الكينيست الإسرائيلي على قانون يجيز للسلطات بإغلاق أي قناة أجنبية لا تحترم المهنية في تغطيتها للحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

و مباشرة بعد ذلك، كتب نتانياهو في منشور عبر منصة “إكس”: “قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل”.