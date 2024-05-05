برلمان إسرائيل يسن قانونا يسمح بإغلاق القنوات الأجنبية “المتحيزة”
هبة بريس ـ وكالات
قرر برلمان إسرائيل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالإغلاق المؤقت لكل القنوات الأجنبية التي تعتبرها سلطات البلاد “متحيزة” في تغطياتها الميدانية للحرب الدائرة حاليا.
و في هذا الصدد، وافق أعضاء الكينيست الإسرائيلي على قانون يجيز للسلطات بإغلاق أي قناة أجنبية لا تحترم المهنية في تغطيتها للحرب الإسرائيلية الفلسطينية.
و مباشرة بعد ذلك، كتب نتانياهو في منشور عبر منصة “إكس”: “قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل”.
3 تعليقات
اسرائيل مجرمة حرب ضد غزة..
اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين..
القنوات الأجنبية تريد تغطية الحرب التي تشهدها غزة ..