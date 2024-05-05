مندوبية السجون ترد حول محاولة تصفية سجين بـ”عكاشة”

أصدرت إدارة السجن المحلي عين السبع بلاغا بشأن تعرض سجين لمحاولة التصفية الجسدية داخل السجن المحلي عين السبع .

وجاء في بلاغ إدارة السجون : “ردا على ما تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية بخصوص تعرض السجين (ع.ك)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، ل”محاولة التصفية الجسدية على يد جهات من خارج المؤسسة” و”تعرضه للضرب أمام أنظار الإدارة والموظفين” و”منعه من العلاج والإخراج إلى المستشفى” و”استعداده للدخول في إضراب عن الطعام”، تتقدم إدارة هذه المؤسسة إلى الرأي العام عدة توضيحات “.

وأضاف البلاغ :انه ” بتاريخ 02 مارس 2024 قام السجين المذكور بتبادل السب مع سجين آخر، ثم تطور الأمر إلى حالة اعتداء باللكم من هذا الأخير على المعني بالأمر، مما تسبب له في كدمات على مستوى الرقبة والفك. وقد تدخلت إدارة المؤسسة بمجرد علمها بالواقعة، حيث اتخذت الإجراءات التأديبية المناسبة في حق السجين المعتدي، كما مكنت المعتدى عليه من العلاجات الضرورية.

وأردف بلاغ السجون انه :” وبتاريخ 04 أبريل 2024، قام المعني بالأمر بتبادل الضرب مع سجين مقيم معه بنفس الغرفة بعد خلاف حول الهاتف الثابت، حيث تم عرضهما على طبيبة المؤسسة وتغيير مكان إيوائهما كإجراء وقائي لتفادي تكرار الحادث.

واسترسل البلاغ انه :”أما بخصوص ادعاء اعتزام السجين المذكور الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما يتعرض له داخل المؤسسة فهو ادعاء كاذب، حيث إن المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة هذه المؤسسة بأي إشعار مكتوب بالدخول في إضراب عن الطعام، علما أن إدارة المؤسسة قد حولته إلى غرفة انفرادية بناء على طلب مكتوب منه.”