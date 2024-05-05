الفنيدق: فوضى الملك العمومي تعود للواجهة وتتسبب في إختناق مروري كبير

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

عادت الفوضى من جديد إلى شوارع مدينة “الفنيدق”، وعادت حليمة إلى عادتها القديمة في ظل تواطئ رهيب من طرف السلطات المختصة التي يبدو أنها أطلقت العنان مرة أخرى للعشوائية والتسيب.

فلا يخفى على أحد أن مدينة “الفنيدق” الواقعة على بعد كيلومترين من الجيب السليب “سبتة” باتت تعاني من تبعات الإنتشار الغير مبرر من أصحاب “الفراشات” لدرجة تسببت في إختناق مروري عظيم ، ناهيك عن قطع بعض الأزقة والشوارع في وجه السكان ومرتادي المقاهي والمطاعم.

وحيث أن الدولة تعهدت في السنوات الأخيرة تحرير الملك العمومي ورصدت ميزانيات ضخمة لهذا الغرض، نرى اليوم أن التراخي التدريجي لهذه الظاهرة قد بلغ مداه من قبل رجال السلطة المحلية، وفتح بابا جديدا سيصعب إغلاقه على المدى القصير والمتوسط،سيما والمغرب يستعد لتنظيم كأس العالم 2030 ومن البديهي أن يكون للجمهور الأجنبي زيارة إلى الفنيدق بحكم قربها الجغرافي من عاصمة البوغاز التي برمج ملعبها الكبير لإحتضان بعض المباريات.

فهل يتحرك عامل “المضيق _ الفنيدق” لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ويفتح تحقيقا جديا عن سبب عودة هذه الظاهرة إلى الشوارع بعدما أبانت سلطات “الفنيدق” عن عجزها في التصدي لأباطرة هذا النوع من التجارة ، إذ نجزم أن مافيات كبيرة هي التي تملك وتتحكم في هذا النشاط العشوائي وليس ذلك الشخص أو القابض الذي يلازم “الفراشة” مقابل 50 درهما في اليوم.