المغربي اسماعيل الصيباري يتوج بلقب الدوري الهولندي رفقة إيندهوفن

توج الدولي المغربي إسماعيل الصيباري، رفقة فريقه بي إس في إيندهوفن، بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ25 في تاريخ النادي.

وتمكن آيندهوفن من تحقيق اللقب بعد فوزه على سبارتا روتردام بأربعة أهداف مقابل هدفين، برسم الجولة الـ32 من الدوري الهولندي..

وأحرز إيندهوفن لقب الدوري الهولندي ، للمرة 25 في تاريخه والأولى منذ 2018 وذلك بعد 6 مواسم.