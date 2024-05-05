EINDHOVEN, NETHERLANDS - SEPTEMBER 11: Ismael Saibari of PSV Eindhoven Looks on during the Dutch Eredivisie match between PSV Eindhoven and RKC Waalwijk at Philips Stadion on September 11, 2022 in Eindhoven, Netherlands. (Photo by Perry van de Leuvert/NESImages/DeFodi Images via Getty Images)

المغربي اسماعيل الصيباري يتوج بلقب الدوري الهولندي رفقة إيندهوفن

2024-05-05 / 15:26
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توج الدولي المغربي إسماعيل الصيباري، رفقة فريقه بي إس في إيندهوفن، بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ25 في تاريخ النادي.

وتمكن آيندهوفن من تحقيق اللقب بعد فوزه على سبارتا روتردام بأربعة أهداف مقابل هدفين، برسم الجولة الـ32 من الدوري الهولندي..

وأحرز إيندهوفن لقب الدوري الهولندي ، للمرة 25 في تاريخه والأولى منذ 2018 وذلك بعد 6 مواسم.

2024-05-05 / 15:26
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‫4 تعليقات

  1. السيد كوايري بالجهد عندو شوية الوزن زايد أما تكوينه الكروي راه عالي بزاف و موهبته لا تناقش..

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  4. نتمنى له مسيرة موفقة ان شاء الله تعالى وبركاته. اللهم احفظه هو وجميع اللاعبين المغاربة

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