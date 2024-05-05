صحيفة بريطانية تكشف جديد الربط القاري بين المغرب وإسبانيا

كشفت صحيفة التلغراف البريطانية، عن تفاصيل جديدة بخصوص الربط القاري بين أوروبا والمغرب عبر مضيق جبل طارق كمشروع يتم الحديث عن إمكانية انجازه قبل مونديال 2030 .

وقالت الصحيفة البريطانية نقلا عن الشركة الوطنية المغربية لدراسات المضيق، فإن العمل جار لاستكشاف العناصر التمويلية والاستراتيجية للمشروع، قائلة أنه وبعد 100 عام، يمكن أن يبدأ معبر السكك الحديدية بين إسبانيا والمغرب أخيرا، حيث من الممكن أن يربط نفق جديد تحت الماء إسبانيا بالمغرب بحلول نهاية العقد الحالي، أي في الوقت المناسب لكأس العالم 2030.

وأشارت التلغراف إلى أنه في مارس الماضي، التقى وزير المياه والتجهيز المغربي، نزار بركة، بوزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، لبحث الأمر لافتة إلى أن النفق سيمتد على مسافة 17 ميلا (28 كيلومترا) بعمق أقصى يبلغ 1550 قدما (475 مترا)، ويربط بونتا بالوما، غرب طريفة، مع مالاباتا في شمال المغرب، شرق طنجة، ومن غير المعروف كم سيكلف بناء نفقين، على الرغم من أن بعض التقديرات تقدر تكلفة المشروع بـ 8 مليارات يورو، تضيف التلغراف.