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نشرة إنذارية.. موجة حر شديدة مرتقبة بداية الاسبوع بعدد من مناطق المملكة

2024-05-05 / 11:43
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تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر، من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل موجة حر، بدرجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة، من الثلاثاء إلى الجمعة، بكل من أسا الزاك، والسمارة، وبوجدور، وواد الذهب، وأوسرد.

2024-05-05 / 11:43
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‫5 تعليقات

  1. يجب على المواطنين عامة في أخذ الحيطة والحذر من تقلبات الطقس وذالك في ارتفاع درجة الحرارة لأنها تسبب ألم في الرأس وبعض الاخطار.

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  4. سكان البادية يجب عليهم الحيطة والحذر من العقارب الثعابين لأنهم في ارتفاع درجة الحرارة يكثرون في المزارع وحتى قرب المنازل نطلب السلامة للجميع.

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