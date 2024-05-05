نشرة إنذارية.. موجة حر شديدة مرتقبة بداية الاسبوع بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر، من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل موجة حر، بدرجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة، من الثلاثاء إلى الجمعة، بكل من أسا الزاك، والسمارة، وبوجدور، وواد الذهب، وأوسرد.