طنجة..قرار ولائي جديد يهم الحمامات ومحلات غسل السيارات

2024-05-05 / 11:36
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أصدرت ولاية جهة طنجة، قرارا جديدا بشأن ترشيد ترشيد استخدام المياه من قبل المحلات التي تعتمد في انشطتها على استهلاك المياه بكميات كبيرة .

وقد تقرر الاتفاق على الساعة الحادية عشرة ليلا كنهاية لعمل الحمامات ومحلات غسل السيارات، إضافة إلى محلات التدليك “Spa”.

وتضمن القرار منع العمل يوم الإثنين بشكل كامل، في حين يُسمح للمحلات المذكورة العمل في باقي أيام الأسبوع شريطة عدم تجاوز الحادية عشرة ليلا.

2024-05-05 / 11:36
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تعليق واحد

  1. يجب منع العمل يومين في الأسبوع بنظام الإثنين والخميس أو الثلاثاء والجماعة أو الأربعاء والسبت مع ترك الفرصة لأصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات في اختيار اليومين المقررين والتصريح بهما كتابيا للسلطات المحلية.
    أما عن محلات التدليك فهي مقرات مشبوهة تجب مراقبتها بالكاميرات وتسلم التزامات أخلاقية من أصحابها ومنحها العمل فقط ثلاثة أيام موزعة على الأسبوع

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