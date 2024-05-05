إعادة انتخاب رئيس التوغو لست سنوات اضافية

حقق الحزب الحاكم في توغو فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي جرت الإثنين، مما يضمن للرئيس فور غناسينغبي البقاء في السلطة، بموجب دستور أقر في أبريل.

وحصل حزب الرئيس “الاتحاد من أجل الجمهورية” على 108 مقاعد من أصل 113 في البرلمان، وفق النتائج المؤقتة التي أعلنها رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة داغو يابري في لومي، بعد تعداد نقلته شبكة التلفزيون الوطنية في بث مباشر.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 61 بالمئة، بحسب اللجنة.

وتشكل هذه النتائج، التي يتعين أن تؤكدها المحكمة الدستورية، انتصارا لحزب غناسينغبي الذي يحكم توغو منذ 2005، حين خلف والده الذي بقي في السلطة حوالى 38 عاما.

وبذلك يضمن غناسينغبي الاحتفاظ بالسلطة للسنوات الـ6 المقبلة على أقل تقدير.

ومع إقرار الدستور الجديد في 29 أبريل، انتقل البلد من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، حيث بات البرلمان ينتخب رئيس الجمهورية.