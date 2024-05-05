نشطاء جزائريون لتبون : التهديد بالحجر لا يليق برئيس دولة

تحولت كلمات من خطاب للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصدر للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت الى حد وصف أعلى سلطة في الجارة الشرقية بممارسة “الشعبوية “.

ووصف نشطاء جزائريون معارضون ، استعمال الرئيس الجزائري لتلك العبارات بأنها “شعبوية” لا يجب أن تصدر عن رئيس جمهورية، كما أنها تترجم نفسية المؤسسة الحاكمة التي تحصر الصراع والازمات في زاوية ضيقة بالتلويح لاعتماد القوة واستخدام العنف .

وكان الرئيس الجزائري يتحدث عن جيش بلاده وكيف تمت عصرنته وأنه يبقى ركيزة من ركائز استقلال البلاد إضافة إلى الاقتصاد، قبل أن يقول أمام حضور من المسؤوليين السياسيين والعسكريين ” “تجيني بالكلام لحلو معليهش كلامك نحسبو عليك ، بصح أني شاد حجرة في يدي تخرج من صف نعطيك”.