مصرع 4 أشخاص وإصابات خطيرة في حادثة سير مأساوية بين سيدي علال البحراوي والرباط

لقي 4 أشخاص على الاقل مصرعهم وأصيب آخرون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في حادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي علال البحراوي والرباط .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقط تسبب اصطدام عنيف بين شاحنتين من الحجم الكبير وسيارتين خفيفتين في مصرع 4 أشخاص وإصابة 14 شخصا آخرين حالة اثنين منهم خطيرة .

واستنفر الحادث المأساوي عناصر الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان وقامت بنقل المصابين الى المستشفى لتلقي الاسعافات في وقت باشرت فيه عناصر الدرك الملكي تحرياتها لتحديد ظروف وملابسات الحادث المأساوي .