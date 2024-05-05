المكسيك ..قـ..ـتيلان في هجوم استهدف مرشحا لانتخابات محلية

قتل شخصان في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات البلدية نجا من دون أن يصاب بأذى، حسبما ذكرت السلطات المحلية السبت.

ووفقا للادعاء العام، فقد استهدف هجوم بإطلاق النار يوم الجمعة خوان غوميز موراليس، وهو مرشح عن حزب “تشياباس يونيدوس” المحلي في بينيميريتو دي لاس أميريكاس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالى 17 ألف نسمة على الحدود مع غواتيمالا.

وأحد الضحايا هو ابن المرشح، أما الآخر فمرشح أيضا لعضوية المجلس البلدي، حسبما ذكر “تشياباس يونيدوس”.

وقال زعيم الحزب، كونرادو سيفوينتس، إن غوميز موراليس لم يصب بأذى ونقل إلى مكان آمن.

وفي السنوات الأخيرة، باتت بينيميريتو دي لاس أميريكاس مسرحا لموجة من العنف المرتبط بنزاعات بين عصابات إجرامية.