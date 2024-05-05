خبراء يحذرون من برنامج خبيث يستهدف حسابات مستخدمي “أندرويد” البنكية

أطلق خبراء أمنيين تحذيراً حول برنامج خبيث يستهدف حسابات المستخدمين البنكية الذين يستخدمون أجهزة أندرويد، وحثوا المستخدمين على اتخاذ الحيطة والحذر أثناء تصفح الإنترنت وتحميل التطبيقات.

وفقًا لتقارير الخبراء، يعمل هذا البرنامج الخبيث على اختراق أجهزة الأندرويد والتنصت على البيانات الشخصية والمعلومات المالية للمستخدمين، مما يجعل حساباتهم البنكية عرضة للخطر. وتشير التقارير إلى أن البرنامج الخبيث يُعرف باسم “BankBot”، وقد اكتشفت الشركات المتخصصة في الأمن الرقمي عدة نسخ منه تستهدف مستخدمي أندرويد في مختلف أنحاء العالم.

ويتم إدخال برنامج “BankBot” إلى أجهزة الأندرويد عن طريق التطبيقات المشبوهة التي يتم تحميلها من متاجر غير رسمية، وبمجرد تثبيتها، يبدأ البرنامج في سرقة المعلومات المصرفية للمستخدمين دون علمهم. وتحث الشركات المصنعة لبرامج الأمان الرقمي المستخدمين على تحديث أجهزتهم وتثبيت البرامج الأمنية المحدثة، بالإضافة إلى تجنب تحميل التطبيقات من متاجر غير رسمية، والابتعاد عن الروابط غير الموثوق بها على الإنترنت.

ويأتي هذا التحذير في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والاختراقات السيبرانية التي تستهدف المستخدمين البنكيين، مما يجعل اليقظة والحذر أمرًا ضروريًا لضمان سلامة البيانات الشخصية والمالية.