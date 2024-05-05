العرائش ..أزمة صحية مفاجئة تنهي حياة سجين

2024-05-05 / 09:18
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توفي سجين كان نزيلا بالسجن المحلي 2 بمدينة العرائش إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به .

وقالت مصادر محلية إن المعني بالأمر نقل بشكل عاجل إلى المستشفى، لكن فارق الحياة قبل تلقي العلاجات.

وقاات المصادر ذاتها أن المعني بالأمر، كان يقضي محكومية الحبس لمدة سنتين في قضايا تتعلق بالضرب والجرح والعنف ضد الأصول، وكان قد قضى من محكوميته مايقارب 3 أشهر.

2024-05-05 / 09:18
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‫5 تعليقات

  3. هناك من السجناء من يعيش أزمة نفسية حادة يدخل على اثرها في معزل عن الاخرين مما يسبب له انهيار نفسي وجسدي..

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