اسبانيا ..اعتقال شخصين هربا كميات كبيرة من العملات التاريخية المغربية

2024-05-05 / 09:11
4

اعتقل الأمن الاسباني شخصين ، ايطالي واسباني، وبحوزتهما كميات كبيرة من العملات التاريخية المغربية وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الاسبانية .

وأضاف المصدر ذاته ،أنه جرى ضبط كميات كبيرة من العملات التاريخية المغربية التي تم تهريبها باستخدام وثائق مزورة ويتعلق الأمر بـ 113 درهما فضيا و4 عمليات ذهبية،

وقالت وزارة الداخلية الاسبانية أن المعنين بالأمر حاولوا إدخال العملات التاريخية إلى البلاد بواسطة وثائق مزورة لتبرير حيازتها، والتي سلمها له المُعتقل الثاني وهو مدير دار للمزادات،مشيرة الى ان الأمر يتعلق بعملية تعقب طويلة امتدت لأكثر من سنة بعدما توصلت بمعلومات من نظيرتها المغربية بخصوص هذا النشاط.

2024-05-05 / 09:11
4

مقالات ذات صلة

حصيلة منجزات وكالة بيت مال القدس فاقت 13,8 مليون…

2024-05-05 / 17:14

مندوبية السجون ترد حول محاولة تصفية سجين بـ”عكاشة”

2024-05-05 / 16:37

الفنيدق: فوضى الملك العمومي تعود للواجهة وتتسبب في إختناق…

2024-05-05 / 16:03

بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش قمة منظمة…

2024-05-05 / 12:10

صفرو ..تفاصيل إصابة شخص في حادث إطلاق نار

2024-05-05 / 11:57

نشرة إنذارية.. موجة حر شديدة مرتقبة بداية الاسبوع بعدد…

2024-05-05 / 11:43

طنجة..قرار ولائي جديد يهم الحمامات ومحلات غسل السيارات

2024-05-05 / 11:36

العرائش ..أزمة صحية مفاجئة تنهي حياة سجين

2024-05-05 / 09:18

طقس الأحد ..أجواء قليلة السحب إلى صافية فوق مجموع…

2024-05-05 / 08:55

البرازيلي “دا كوسطا” مدربا جديدا للمنتخب الوطني لكرة القدم…

2024-05-05 / 00:28

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى