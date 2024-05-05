اسبانيا ..اعتقال شخصين هربا كميات كبيرة من العملات التاريخية المغربية

2024-05-05 / 09:11
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اعتقل الأمن الاسباني شخصين ، ايطالي واسباني، وبحوزتهما كميات كبيرة من العملات التاريخية المغربية وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الاسبانية .

وأضاف المصدر ذاته ،أنه جرى ضبط كميات كبيرة من العملات التاريخية المغربية التي تم تهريبها باستخدام وثائق مزورة ويتعلق الأمر بـ 113 درهما فضيا و4 عمليات ذهبية،

وقالت وزارة الداخلية الاسبانية أن المعنين بالأمر حاولوا إدخال العملات التاريخية إلى البلاد بواسطة وثائق مزورة لتبرير حيازتها، والتي سلمها له المُعتقل الثاني وهو مدير دار للمزادات،مشيرة الى ان الأمر يتعلق بعملية تعقب طويلة امتدت لأكثر من سنة بعدما توصلت بمعلومات من نظيرتها المغربية بخصوص هذا النشاط.

2024-05-05 / 09:11
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