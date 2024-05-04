مراكش : بعد فاجعة ” التسمم الجماعي ” الإغلاق يطال عدد من ” السناكات”

2024-05-04 / 21:37
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كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” ان الحملة التي دشّنتها السلطات المحلية بمراكش، والتي استهدفت ” السناكات “بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي ” فريد شوراق”، لازالت مستمرة بعدد من احياء المدينة الحمراء.

العملية أسفرت عن إغلاق عدد من محلات بيع المأكولات ، خصوصا بمقاطعة النخيل والمحاميد ، بلغ عددها 6 محلات حتى حدود صباح اليوم السبت .

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المحلات التي طالها الإغلاق، متخصصة في تقديم المشاوي والسمك المقلي.

وللإشارة فهذه الحملة تأتي على إثر تسجيل أربع وفيات، من بين 26 شخصا تعرضوا لتسمم غذائي جماعي، بعد تناولهم لوجبة بأحد “السناكات” بمنطقة المحاميد.

2024-05-04 / 21:37
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