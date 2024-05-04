المغربي ” دياز” يتوج الريال بالفوز بلقب ” الليغا”

لعب الدولي المغربي، إبراهيم دياز، دورا حاسما، اليوم السبت، في فوز ريال مدريد على قادس بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما برسم منافسات اليوم 34 من البطولة الإسبانية.

وافتتح المهاجم المغربي البالغ من العمر 24 عاما التسجيل في الدقيقة 51 بهدف رائع، وقدم تمريرة حاسمة لجود بيلينغهام في الدقيقة 68.

وسجل الهدف الثالث لريال مدريد خوسيلو (90+3) بعد تمريرة من ناتشو فيرنانديز.

وبهذا الفوز، يكون النادي الملكي قد توج ببطولة لليغا لهذا الموسم بعددصدارته الترتيب برصيد 87 نقطة وبفارق 14 نقطة عن برشلونة الذي يواجه جيرونا اليوم السبت.