بلا لف ودوران ..لقجع .. لا أتدخل في الحكام

2024-05-04 / 19:15
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لقي الحوار الذي اجرته القناة المصرية أون تايم سبورتي” وإذاعة “أون تايم إف.إم”، يوم امس الجمعة، مع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ، فوزي لقجع، متابعة كبيرة من طرف الجمهور العربي، وعنون لقجع اللقاء التلفزيوني بقوله ” بلا لف ودوران” عدة حقائق، أثارت استحسان الجمهور العربي، بعدما كشف انه لم يتدخل يوما في عمل الحكام، واعطى دلائل قاطعة عن ذلك بقوله، لو تدخلت في الحكام لكان المنتخب المغربي حصل على كأس أفريقيا ، مضيفا انه لما كان عمره 6 سنوات لم يحصل المنتخب المغربي على اللقب سوى مرة واحدة سنة 1976.

لقجع قدم عدة براهين، من اجل كشف الحقائق ، بعد الهجمة المغرضة التي تعرض لها خصوصا من خصوم الوحدة الترابية للمملكة ” الكابرانات” عبر وسائلهم الإعلامية المسخرة، والتي أشار في سؤال طرحه الصحفي عن أسباب عدم رده عن تلك الادعاءات ، وفي جواب حكيم ينم عن مستوى كبير من الثقة في النفس، عبر لقجع انه يشتغل في إطار مؤسساتي مسؤول ولا يدخل في الإجابة على ” التراهات”.

لقجع قال انه الرئيس لنهضة بركان، وان فريقه لم يفز حتى بالدوري الوطني، وهذا يدل على انه لا يتدخل في عمل الحكام، وعبر ان ذلك هو ثقافة نابعة من اخلاقه وتكوينه .

2024-05-04 / 19:15
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‫4 تعليقات

  4. رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. عقد بعض المسؤولين السياسية والرياضية في شمال أفريقيا. لاسيما الذين يروجون في اعلامهم الرديئ. البئيس كثرة. والأوهام.

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