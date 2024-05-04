غضب وسط زبناء ابناك بعد اقتطاعات من حساباتهم بدون ” مبرر”

2024-05-04 / 18:54
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فوجئ عدد من زبناء البنوك من المدينين، مؤخرا، الذين لهم قروض للسكن أو الاستهلاك لدى وكالات بنكية باقتطاعات متفاوتة من الحسابات البنكية لديها.

وبعد الاستفسار عن هذه الاقتطاعات، أكد مستخدمو الوكالات البنكية أنها تخص وضعية الزبائن لدى البنك خلال الفصل الأخير من سنة 2023.

مصادر مهتمة بحقوق المستهلك أكدت للجريدة ، ان الاقتطاعات البنكية عن الخدمات والقروض تكون واضحة بموجب العقود التي تجمع البنك بالزبون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتصرف البنك في الأموال المودعة لديه من حساب زبونه، إلا بناء على العقد الموقع بين الطرفين”.

في حين ان مصادر تشتغل بالقطاع البنكي ، اشارت إلى أن هذه الاقتطاعات تدخل في باب الرسوم عن الخدمات التي يقدمها البنك، مؤكدا أن “هذا الإجراء متضمن في العقود التي تجمع البنك بالزبون.

2024-05-04 / 18:54
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تعليق واحد

  1. فعلا اقتطاعات يتعرض لها المواطن سواء الابناك او بريد المغرب. اقتطاعات غير مفهومة. تاشفارت بهذه العبارة.

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