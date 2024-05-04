غريب: قنصلية الجزائر ب”بيلباو” تعاكس نجاحات نظيرتها المغربية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

لم تقتصر السرقات التي يقوم بها النظام الجزائري على الثرات المغربي فحسب ، بل تعداه اليوم إلى سرقة من نوع آخر لم نكن لنتطرق إليها لولا غيرتنا على الوطن ومواكبة بعض الأمور الغريبة التي تعبر عن السعار الجزائري تجاه كل ما هو مغربي.

وإرتباطا بما سلف وضمن المبادرات التي تقودها القنصلية العامة للمغرب ب”بيلباو” من خلال تنظيم القنصليات المتنقلة، كان لهذه القنصلية العامة موعد مع مغاربة ” غاليسيا” و”أستورياس” يومي 26 _ 27 من شهر أبريل الماضي حيث تمكنت من إنجاز عدد من الملفات خارج مقرها الرسمي وسط إستحسان الجميع، وطبعا بعد حملة ترويجية كبيرة سبقت التاريخ المحدد كي يتمكن كل المهاجرين المقيمين في الدائرة القنصلية المعنية بالحضور وإنجاز مآربهم الإدارية.

لكن اللافت للنظر هو أن القنصلية الجزائرية سارعت إلى تنظيم قنصلية مماثلة ولنفس المنطقة وفي نفس التاريخ لمعاكسة نجاح القنصلية المغربية علما بأن أيام السنة لا تقل عن 365 يوم أو 366 في بعض الحالات إعتبارا بالسنة البسيطة أو الكبيسة،حيث كان بإمكان نظام العسكر أن ينظم قنصليته المتنقلة مخالفا زمكانيا عن ما قامت به القنصلية المغربية.

وخلفت أصداء معاكسة مبادرة القنصلية العامة ل”بيلباو” سخرية كبيرة من طرف السلطات الإسبانية بالمنطقة وكذا أبناء الجالية المغربية الذين أمنوا وراء صاحب الجلالة في دعوته الشهيرة “اللهم كثر حسادنا”.

فلن نستغرب يوما ما إن إدعى نظام الكابرانات أن الشمس والقمر ملك له وحده، بعدما نسب إليه القفطان والزليج والكسكس وأصبح مرضه الوحيد هو شيء إسمه المملكة المغربية الشريفة التي تزداد سموا ورفعة بين الأمم في وقت يتهاوى فيه النظام العسكري الجزائري بجرعات الحكمة والتبصر على كل المستويات.