عصابة الفراقشية أمام الوكيل العام بسطات وهذه تفاصيل الإطاحة بها

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الفصيلة القضائية الجهوية التابعة للدرك الملكي بسطات، من المنتظر أن تحيل صباح يوم غد الأحد ثلاثة أشخاص على أنظار الوكيل العام باستئنافية سطات بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وسرقة المواشي تحت طائلة التهديد.

وكانت عناصر الدرك الملكي بجهوية سطات، قد داهمت بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية للأمن الولائي في وقت سابق إحدى الفيلات السكنية حيث تم اعتقال أحد المشتبه فيهم، فيما اعتقال آخر بإحدى الأحياء الشعبية، وآخر بإحدى الدواوير بتراب جماعة أولاد سعيد.

عصابات الفراقشية التي زرعت الرعب بين صفوف الفلاحين والكسابة بإقليم سطات وخاصة بالمناطق المتواجدة بين سطات وأولاد سعيد، جعل عناصر الدرك الملكي بسرية سطات تكثف من حملاتها ودورياتها وتحقيقاتها في وقت سابق قبل أن يتم اعتقال شخصين على خلفية الاشتباه فيهما بتكوين عصابة اجرامية متخصصة في السطو على الضيعات الفلاحية، فيما ظل البحث جاريا عن باقي المشتبه فيهم الآخرين الذين ظلوا تحت المراقبة اللصيقة قبل أن تتم الإطاحة بالبعض منهم.

عصابات الفراقشية التي حيرت رجال الدرك الملكي بالمنطقة، جعلت المتضررين من هجماتها يشدون الرحال صوب سرية سطات لتقديم شكايات في الموضوع، والتي أخذت على محمل الجد من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي والقضائي وكذا الفصيلة الجهوية، الذين رسموا خططهم بتنسيق تام مع عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي قبل أن تتم مداهمة العديد من المنازل بقلب مدينة سطات أسفرت عن توقيف بعض المشتبه فيهم في انتظار تقديمهم على أنظار العدالة.