خرجة لقجع الإعلامية تثير إعجاب المصريين.. ومغردون: “قمة الأدب والأخلاق”

هبة بريس – الرباط

قامت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمصر، ولم تقعد، بعد الخرجة الإعلامية لرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ، فوزي لقجع، مساء أمس الجمعة.

لقجع، الذي حل ضيفا على الإعلامي المصري محمد الليثي، في برنامج خاص، بث عبر قنوات “أون تايم سبورتي” وإذاعة “أون تايم إف.إم”، تحدث على عدد من المواضيع وفي مقدمتها إشاعات تحكمه في تعيينات الحكام المباريات وعلاقته بالاتحاد المصري ونادي الاهلي.

وبلباقة في الرد، وأسلوب راق في الحوار، نفى لقجع الإشاعات التداولة بخصوص تدخله في تعيينات الحكام في المباريات، مضيفا بالقول :”لو كانت لدى السلطة في تعيين الحكام لتوج المغرب بأحد الألقاب القارية”.

وأكد لقجع على العلاقة القوية التي تربط المغرب بمصر، والاتحاد المغربي بنظيره المصري، قائلا: “تربطنا بالأشقاء المصريين علاقات أخوة وصداقة وسنة 2019 كنت أول من اقترح على هاني أبو ريدة احتضان بطولة إفريقيا وعبرت له دعم المغرب المطلق لملفهم.”

كما أكد المسؤول الكروي الأول بالمغرب، عن العلاقة الطيبة التي تربطه بنادي الأهلي الذي وصفه بالأقوى في افريقيا، معبرا عن دعمه المتوصل له ولرئيسه.

خرجة لقجع، أثارت إعجاب المصريين وبددت جميع الأقاويل والاشاعات المغلوطة التي عكف إعلام الكابرانات على ترويجها طيلة السنوات الأخيرة.

وعبرت مصريون عبر قنوات رياضية وصفحات “فيسبوكية” وحسابات بموقع “تويتر” عن اعجابهم بقوة شخصية فوزي لقجع، كما أشادوا بأخلاقهم وأدبه في الحوار والرد على الأسئلة.

وتداول النشطاء المصريين مقاطع فيديو من حوار لقجع، تحت هاشتاغ “لقجع محبوب المصريين”، معتبرين أنه الرجل المناسب في المكان المناسب.