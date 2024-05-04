صفرو.. العثور على شخص جث.ة هامدة داخل سيارته

2024-05-04 / 11:44
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ع محياوي _ هبة بريس

عثر على شخص في الخمسينات من عمره داخل سيارته بحي المقاسم بمدينة صفرو ليلة الخميس ، جثة هامدة إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به حسب مصدر هبة بريس.

الراحل وحسب ذات المصدر، ينحدر من حي بنسودة بمدينة فاس، عثر عليه جثة هامدة داخل سيارته من نوع بيكوب.

وقد جرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، فيما تم فتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

2024-05-04 / 11:44
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