أهدى عروسه نجمة من السماء.. جزائري يثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس – وكالات

أثار عريس جزائري، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن إهداء عروسه في حفل زواجهما نجمة من السماء.

ورصد فيديو ملتقط داخل إحدى قاعات الحفلات في الجزائر، لحظة إعلان العريس أمام المدعوين عن الهدية التي فضل منحها لعروسه، والتي قال إنها نجمة اشتراها لها، كونه كان يبحث عن هدية مميزة ليست كباقي الهدايا.

وقال في ذات الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، إنه “بحث طويلا عن هدية جميلة، وفي النهاية اهتدى إلى فكرة شراء نجمة”.

وأضاف أن هذه النجمة سجلت باسم زوجته بحيث أصبح اسمها حاليا إيمان بن يخلف (اسم زوجته).