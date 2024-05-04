بعد وفاة والدتها.. المغنية شيماء عبد العزيز تعلن استئناف نشاطها الفني
هبة بريس – فن
أعلنت الفنانة المغربية، شيماء عبد العزيز، استئناف نشاطها الفني بعد وفاة والدتها.
وفي تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”، قالت شيماء عبد العزيز: “حبيت نطمن الناس لي عندي معاهم خدمة سواء حفلات أو أعراس، أكيد غتبقا المواعيد هادي فرحة ديالكم وعملي الوحيد “.
وأضافت قائلة: “الحمدلله أمي الله يرحمها أديت معاها الواجب ومع أبي الله يرحمهم كما ينبغي منذ ولادتي”.
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واش هذا خبر يستاهل النشر؟ من يعرف شيماء عبد العزيز؟ تمارسون علينا عنفا اخباريا عوض ان تبحثوا عن اخبار مفيدة. وتتكلمون عن هذه المراة وكانها ام كلثوم
الله إعفو عليها من الغناء والفواحش..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ماذا تقدم للمجتمع
عليها أن تتوب ..