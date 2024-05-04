بعد وفاة والدتها.. المغنية شيماء عبد العزيز تعلن استئناف نشاطها الفني

هبة بريس – فن

أعلنت الفنانة المغربية، شيماء عبد العزيز، استئناف نشاطها الفني بعد وفاة والدتها.

وفي تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”، قالت شيماء عبد العزيز: “حبيت نطمن الناس لي عندي معاهم خدمة سواء حفلات أو أعراس، أكيد غتبقا المواعيد هادي فرحة ديالكم وعملي الوحيد “.

وأضافت قائلة: “الحمدلله أمي الله يرحمها أديت معاها الواجب ومع أبي الله يرحمهم كما ينبغي منذ ولادتي”.