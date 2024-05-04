إسبانيا تلغي المسابقة الوطنية لمصارعة الثيران

2024-05-04 / 09:38
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ألغت إسبانيا، أمس الجمعة، مسابقة سنوية لمصارعة الثيران.

وقالت وزارة الثقافة، إنها اتخذت قرارها بإلغاء الجائرة بناءً على “الواقع الاجتماعي والثقافي الجديد في إسبانيا”، إذ تزايدت المخاوف المتعلقة بالرفق بالحيوان، فيما تتراجع نسب الحضور في معظم حلبات مصارعة الثيران، بحسب “رويترز”.

وقال وزير الثقافة إرنست أورتاسون على منصة “إكس”: “هناك شعور ينتاب غالبية الإسبان وهو أنهم لا يفهمون أسباب ممارسة تعذيب الحيوانات في البلاد… ناهيك عن تلقي هذا التعذيب تمويلاً عامًا”.

وتأتي الجائزة الوطنية على هيئة شيك حكومي بقيمة 30 ألف يورو (32217 دولارًا)، ومُنحت لمصارعي ثيران مشهورين مثل جوليان لوبيز، المعروف باسم “إل جولي” أو للجمعيات الثقافية المرتبطة بتقاليد مصارعة الثيران.

2024-05-04 / 09:38
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